"Un jour, Anne est arrivée à une soirée avec une paire de boucle d’oreilles qu’elle avait elle-même fabriquée. Comme on est des manuelles toutes les deux, je lui ai dit : ‘Allez, on lance notre marque !’", raconte Aurélie Vaneck. Aujourd’hui, deux ans plus tard, cette dernière et Anne Décis, autre comédienne de Plus belle la vie, inaugurent le premier point de vente belge d’Oma Bloom (Ko Store, rue du Rempart des Moines à Bruxelles). "On a remarqué que beaucoup de Belges commandaient sur notre site internet (www.omabloom.fr) , continue Anne Décis. On a donc décidé que nos bijoux soient présents dans un concept store belge. Pour le moment, on a quatre points de vente, dont trois en France."

La création de bijoux est une passion que vous entretenez depuis longtemps ?

A.D. : "C’étaient les premières boucles d’oreilles que j’ai essayé de faire. J’ai fait beaucoup d’activités manuelles avant comme la couture et les mosaïques. Aurélie a toujours été attirée par la peinture. On y est venue ensemble mais on était déjà attirée, chacune de son côté, par d’autres univers créatifs."

Vos deux univers se distinguent bien dans vos créations…