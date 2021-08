Stéphane Bern prête sa voix à "Idéfix et les Irréductibles" : que vaut la nouvelle série animée consacrée au fidèle compagnon d'Astérix et Obélix ? Séries Aurélie Parisi © EDITIONS ALBERT-RENE GOSCINNY-UDERZO/AFP

Le chien d’Astérix et Obélix s’entoure de ses camarades justiciers à quatre pattes pour aider ceux qui en ont besoin.



Blanc comme neige (enfin presque) et surtout très attachant, Idéfix est très certainement le chien le plus célèbre de la Gaule. Contrairement à ses maîtres, Astérix et Obélix, ce dernier n’a jamais été le centre d’une fiction. Jusqu’à aujourd’hui… À partir de ce samedi, France 4 diffuse Idéfix et les Irréductibles, la première série centrée sur Idéfix et ses camarades à quatre pattes. Celle-ci revient sur la vie du petit chien avant sa rencontre avec Obélix à la sortie d’une charcuterie de Lutèce. "Dans les bandes dessinées, Idéfix rencontre seulement Astérix et Obélix au cinquième tome. Ça veut dire qu’il a eu une vie avant. Et c’est ça qu’on a eu envie de raconter dans ce préquel", explique Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René.