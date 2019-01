Taillé comme un Apollon grec, ce solide gaillard de 35 ans d’origine canadienne est devenu le nouveau sexy boy de la télé américaine. Notamment avec Arrow, Une série qui, depuis sept ans, fait passer Guillaume Tell pour un manchot ! Interview fléchée et forcément ciblée humour…

Dans la série Arrow ou dans Flash, vous avez montré, à plusieurs reprises que vous êtes taillé comme un dieu grec. Vous qui avez tourné jadis dans un film Tortues Ninja, vous ne devez pas manger beaucoup de pizzas…

"Vous vous fourvoyez ! Le plus important dans un régime, c’est d’éviter de générer les frustrations. Le principe, c’est qu’il faut manger ce qu’on aime mais en proportions raisonnables. Pour la première saison de Arrow, dix mois de tournage ininterrompu, je me souviens avoir dû néanmoins revoir certaines habitudes alimentaires. Dire mollo, par exemple, aux produits laitiers et éviter tous les aliments qui contiennent du gluten. Le problème, c’est que je suis canadien et que les Canadiens ont la réputation d’apprécier les bonnes bières fraîches. Ma philosophie de vie est donc très simple. Je préfère boire une bonne mousse et passer ma vie à suer dans une salle de gym plutôt que ne pas boire de bière et rester dans mon canapé. Vous savez, je suis ami avec Jason Momoa alias Aqua Man. Quand je vois ce qu’on lui prépare comme repas, je me dis que je suis verni !"

