Elle fait partie des séries les plus suivies de Netflix avec La Casa de Papel ou encore Squid Game. Trois ans après la fin sa troisième saison, on imagine donc l’attente énorme que suscite le quatrième volet de Stranger Things qui sortira en deux parties, la première à partie du 27 mai, la deuxième à partir du 1er juillet.

Pour ce retour, rien n’a été fait à la légère. On peut même dire que les producteurs ont grassement mis la main au portefeuille. Bien qu’il ne rivalise pas avec la somme utilisée pour la première saison du S eigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir - devenue la série la plus chère de tous les temps - à savoir 465 millions de dollars, le budget octroyé à cette saison est tout de même colossal. Selon The Wall Street Journal, chaque épisode de ce retour aurait coûté pas moins de 30 millions de dollars à Netflix, soit 270 millions pour 9 épisodes. Cette quatrième saison serait donc deux fois plus chère que la dernière de Game of Thrones.

Eleven en difficulté

Rappelez-vous, en été 2019, la troisième saison de Stranger Things s’était terminée par la fameuse bataille de Starcourt qui a fait de nombreux dégâts et marqué les esprits. Hooper s’est sacrifié pour sauver les enfants et détruire la machine qui est le portail entre le monde normal et le monde à l’envers. Grâce à lui la machine explose mais son personnage, lui, disparaît. Hooper est-il mort en faisant exploser la fameuse machine ? Une scène post-générique qui se déroule dans la prison russe du Kamtchatka en Russie nous laisse entendre le contraire. On entend un soldat russe dire "Non, pas l’Américain" en passant à côté d’une cellule. C’est finalement un autre prisonnier qui a été mis en contact avec le Demogorgon et dévoré par ce dernier.

Dans ce quatrième volet, la bande d’amis de Stranger Things, devenus de véritables adolescents, est éparpillée aux quatre coins des États-Unis et doit désormais faire face aux complexités de la vie au lycée. Si l’on en croit un extrait posté par Netflix, Eleven aurait bien du mal à se faire des amis dans son nouvel établissement et va tenter d’utiliser ses super-pouvoirs bien qu’elle les ait perdus à la fin de la troisième saison.

Annoncée plus horrifique que les précédentes, la quatrième saison s’annonce donc remplie de rebondissements et de mystères à résoudre.

La saison 4 de "Stranger Things" (Partie 1) est disponible à partir du vendredi 27 mai sur Netflix