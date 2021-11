La planète Star Wars est en ébullition. Et l'un des mystères les plus intrigants de la saga va enfin être expliqué en 2022. La productrice Kathleen Kennedy l'avait déjà évoqué l'année dernière, mais cette fois,c 'est confirmé par une vidéo de Lucasfilm: la revanche entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi aura bien lieu dans la série consacrée à ce dernier sur Disney+. Une image de "concept art" ne laisse aucun doute à ce sujet. On les y voit s'affronter, sabre à la main, dans un décor en feu. En fait, de la lave, ce qui laisse supposer que le combat se déroule sur la planète Mustafar, là où Obi-Wan Kenobi avait laissé Anakin Skywalker pour mort à la fin de La revanche des Siths.

Ils s'étaient encore opposés dans Un nouvel espoir, avec une fin bien différente. Cette fois, l'élève avait dépassé le maître. Et beaucoup de fans se demandaient ce qui s'était passé durant les dix-neuf ans qui séparent ces deux duels. Si Dark Vador était devenu nettement plus fort, Obi-Wan, lui, avait manifestement préféré se détourner pendant des années de sa mission pour des raisons qui n'avaient jamais été expliquées. Et qui devraient donc être révélées avant et après cette revanche tant attendue.

D’autres images dévoilent une nouvelle base secrète des rebelles, mais aussi un inquisiteur, entouré de stormtroopers.

Voilà qui devrait aider la plateforme à augmenter encore plus son nombre d'abonnés, qui est actuellement de 118 millions.