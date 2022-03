Même dans ses rêves les plus fous, Suzy Bemba n’aurait jamais imaginé pareil dénouement. Lorsqu’à 16 ans elle se blesse au genou, trois jours avant le spectacle pour lequel elle a tant travaillé, elle sait que la danse ne fera sans doute plus jamais partie de sa vie. Au bout de huit ans de cours, dans sa petite école de danse de l’Allier, Suzy remise ses chaussons et se tourne vers son autre passion : le métier de comédienne. Pour rassurer ses parents, elle "passe son bac d’abord" et s’engage même dans des études de médecine. Mais, lorsque l’annonce de casting et le scénario de la série L’Opéra tombent entre ses mains, elle sait que ce rôle de jeune danseuse noire est pour elle. Malgré le double défi - jouer et danser comme une pro -, l’actrice se lance dans la mêlée.

Premier défi : retrouver ses réflexes de danseuse

"J’étais troublée parce que je n’avais jamais vu un personnage comme celui-là à la télévision et qu’il était très proche de moi… C’est un peu une revanche de revenir sur un projet où je danse et où Astrid Boitel, ancienne de l’Opéra de Paris, coach et coordinatrice de la danse sur la série, était là pour moi et a répondu à mes besoins, en me montrant et en m’expliquant ce que je ne savais pas faire. C’était jouissif de recommencer à danser", reconnaît Suzy Bemba. Surtout lorsqu’on se met au service de l’imaginaire de deux chorégraphes de renom tels que Marc-Emmanuel Zanoli pour la partie classique - ancien de l’école de danse de l’Opéra de Paris, il travaille aujourd’hui à Bordeaux - et Julien Ramade pour le contemporain.

(...)