Les douze saisons seront immédiatement disponibles lors du lancement de la nouvelle plateforme de streaming.

La guerre des plateformes de streaming est en train de tourner à la folie de grandeurs. Deux nouvelles étapes dans la démesure ont été franchies ce mardi. Dans un premier temps, Netflix a déboursé “bien plus de 500 millions $” pour une série âgée de 30 ans, Seinfeld (lire ici). La réponse de HBO Max ne s’est pas fait attendre. Quelques heures plus tard, l’achat des droits d’un des shows les plus populaires de la télé américaine, Big Bang Theory, était officialisé. Pour une somme défiant l’entendement. Selon The Hollywood Reporter, qui cite des sources proches de la signature du contrat, WarnerMedia aurait mis un milliard $ sur la table pour proposer pendant cinq ans les remarques désobligeantes de Sheldon à ses colocataires et amis. Si ce montant venait à être confirmé, il s’agirait du plus gros deal jamais proposé par une plateforme.

Par ricochet, le président de WarnerMedia Entertainment a quelque peu précisé la date de lancement du prochain concurrent de Netflix, Disney +, Apple TV + et Amazon Prime, HBO Max. “Peu de séries sont parvenues à cerner une génération et saisir l’air du temps comme Big Bang Theory, s’est enthousiasmé Robert Greenblatt. Nous sommes excités à l’idée que HBO Max proposera en streaming et en exclusivité ce poids lourd de la comédie lors de son lancement, en avril 2020. Ce show a rencontré le succès partout autour du monde, c’est une des plus grandes réussites de la télé de la décennie précédente, et le fait que nous puissions le présenter pour la première fois sur une plateforme est un coup de maître notre nouvelle offre.”

Il faut dire que la série, nommée 55 fois aux Emmy Awards (avec dix trophées à la clef), attirait près de 20 millions d’Américains lors de la diffusion de chaque épisode, durant sa dernière saison. Avec cette acquisition, qui s’ajoute à Friends, Game of Thrones, Les Sopranos, Le Prince de Bel-Air ou Pretty Little Liars, le catalogue de HBO Max possède fière allure. Il reste maintenant à savoir à quel prix il sera proposé.