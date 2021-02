Il faudra attendre le 23 février pour découvrir la grande nouveauté de Disney + : l’ajout d’un nouveau service de streaming, baptisé Star. En fait, principalement le catalogue de la Fox, avec une pléiade de classiques (Alien, Braveheart, Cléopâtre, Deadpool, Die Hard, Good Morning Vietnam, Kingsman, Moulin rouge, La Planète de singes, Pretty Woman…), de séries (24 h chrono, How I Met Your Mother, Prison Break, X-Files, Grey’s Anatomy…) et même quelques nouveautés destinées à séduire un public plus adulte.

The Big Sky, par exemple, pourrait captiver plus d’un fan de thrillers. La recherche de deux sœurs kidnappées plonge en effet dans le côté obscur de l’Amérique. Rien d’étonnant, dans la mesure où cette nouvelle série est signée par le concepteur de Big Little Lies, David E. Kelley. Dans un registre bien plus drôle mais tout aussi interpellant, Black-ish se concentre sur une famille afro-américaine à qui tout semble réussir. Ce qui ne l’empêche pas de connaître des conflits, de s’opposer sur la vision de l’Amérique et d’être confrontée au racisme. Humour et politique y font bon ménage : Black-ish mérite le coup d’œil.

Dans un registre bien plus noir, Helstrom entraîne une sœur et un frère sur les traces d’un terrifiant serial killer.

Si Star va retenir l’attention des abonnés, il ne s’agit pas pour autant du seul événement du mois sur Disney +. Après trois premiers épisodes assez étranges, destinés à rendre hommage aux grandes séries des années 50 à 70 (avec un fort accent mis sur Ma sorcière bien-aimée), WandaVision décolle vraiment au quatrième épisode et va scotcher les fans de Marvel. Mais aussi les fans de fantastique et de thrillers. Un coup de génie qu’on n’avait pas vu venir lors des trois premiers volets.

Les kids, dès le 19 févier, devraient, eux, se ruer sur Flora&Ulysse, un long métrage mélangeant l’univers Marvel à celui d’E.T. En clair, la petite Flora va devenir amie avec un écureuil très particulier, puisqu’il possède des super-pouvoirs et une capacité hors norme de rendre la vie plus belle.

Un peu comme les esprits de La Reine des neiges 2, mis à l’honneur dans un court métrage, Myth, destiné à l’origine à la réalité virtuelle. Une belle manière de redécouvrir la richesse du royaume d’Arendelle dès le 26 février.

Toujours dans le froid mais dans un registre plus dur, la première saison de Life Below Zero : Next Generation dévoile la vie d’aventuriers qui ont tout plaqué pour vivre en Alaska. Et c’est loin d’être une partie de plaisir.

Il y en a donc assurément pour tous les goûts.