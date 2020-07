Plusieurs infos d’Angleterre. La série The Crown diffusée sur Netflix qui narre l’histoire de la monarchie depuis le début du règne de la reine Elizabeth II en 1952, aura finalement une sixième et dernière saison. Elle évoquera la vie des Windsor jusqu’au début des années 2000. L’arrivée de Kate et Meghan ne sera donc pas abordée.

Le livre tant attendu et autorisé par Harry et Meghan, racontant leur version du désormais célèbre Megxit sera en librairie le 13 août prochain. Harry et Meghan, libres ! sous la plume amie de Carolyn Durand et Omid Scobie paraîtra en français aux éditions du Seuil. On annonce plusieurs scoops et la chronologie de ce qui a amené au départ du duc et de la duchesse de Sussex de la Cour.

Le prince Andrew retiré de la vie publique suite au scandale de son amitié avec le défunt milliardaire Jeffrey Epstein, est à nouveau sous le feu des projecteurs suite à l’arrestation de Ghislaine Maxwell, l’amie d’Epstein qui recrutait les jeunes femmes.

Pour diminuer la peine encourue de 35 ans de prison, Ghislaine pourrait donner des informations compromettantes pour le prince qui pour le moment n’a pas donné suite aux demandes de la justice américaine qui souhaite l’entendre. Le site internet du prince qui était très actif dans le domaine économique a par ailleurs été supprimé.

Enfin, voilà que la boutique de Buckingham fortement impactée par la fermeture du palais aux touristes cet été, lance son gin. La bouteille en vente à 40 £ se compose de notes d’agrumes et d’herbes (soit 12 plantes dont des feuilles de mûrier, de la verveine citronnée ou des fleurs de lauriers) à partir d’ingrédients provenant des jardins de Buckingham. Il est conseillé de le déguster avec du tonic et une tranche de citron.

Pour le moment en raison du coronavirus, les commandes hors Angleterre ne peuvent être satisfaites.