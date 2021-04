Si un sondage était organisé concernant les personnages les plus détestés des fans de l'univers Marvel, il est fort probable que Captain America l'emporterait, et de très loin, devant tous les "super-méchants" qui ne pensent qu'à détruire notre planète. Ou, plus, exactement, Captain America dans sa version John Walker, pas quand c'était Steve Rogers qui se cachait derrière le bouclier étoilé.

En trois épisodes à peine de The Falcon and the Winter Soldier, le nouveau sauveur de l'Amérique (et accessoirement du monde) s'est attiré les foudres des aficionados de Marvel. Tout d'abord, en raison de son arrogance et de son manque de charisme. Mais aussi, avec le troisième volet disponible sur Disney+ depuis vendredi matin, à cause de sa brutalité, de sa cruauté et de son absence d'éthique lorsqu'il s'agit d'atteindre son objectif. Ce qui lui vaut de se faire cracher au visage en Allemagne...