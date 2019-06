Aidée par Nick (Max Minghella), le vrai père de sa fille qui est également son compagnon secret, June (Elisabeth Moss) arrive à fuir la maison des Waterford avec sa fille Holly, rebaptisée Nichole. Cachée dans la forêt, celle-ci retrouve Emily (Alexis Bledel), elle aussi servante. Les deux femmes ont l’opportunité inespérée de quitter définitivement l’enfer de Gilead, grâce à l’aide du Commandant Joseph Lawrence (Bradley Whitford), nouveau "maître" d’Emily. Mais alors qu’elles s’apprêtent à prendre la route, June confie son bébé à Emily. "", demande-t-elle à son amie. June referme la porte de la voiture et s’en va dans le noir profond. Elle ne peut quitter Gilead sans sa fille aînée, Hannah (Jordana Blake) et décide donc de combattre de l’intérieur ce monde où les servantes sont forcées de procréer, subissant au passage, et s’il leur vient l’idée de protester, des souffrances physiques atroces…(...)