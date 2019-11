On n’en doutait pas vraiment et les chiffres le confirment : la Force est bel et bien avec Disney +.

Pour son lancement officiel, le 12 novembre dernier (pour la Belgique, il faudra attendre l’an prochain, et probablement le 31 mars), la plateforme de streaming aux grandes oreilles rondes a misé gros sur un spin-off de Star Wars, The Mandalorian. Un choix largement gagnant.

Selon la société Parrot Analytics, qui analyse tous les mots clés des internautes, avec plus de 100 millions de requêtes entre le 17 et le 23 novembre, The Mandalorian est devenue la série la plus populaire au monde. Elle devance désormais Stranger Things, la saga de Netflix qui était arrivée en tête des recherches pendant les 21 semaines précédentes.

Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, le chasseur de primes séduit manifestement les 10 millions d’abonnés à Disney +. Sa cote de satisfaction est en effet de 175 % supérieure à celle de la deuxième saison de Westworld. Et meilleure que toutes les autres séries lancées en 2019 aux États-Unis. La relève de Star Wars est donc assurée.