Voici sans doute le seul classement qui, tout en faisant mal au portefeuille des producteurs, peut leur glisser un petit sourire sur le visage. Tous les ans, TorrentFreak établit une liste des séries les plus piratées, sur base des téléchargements via Torrent. Et si une place d'honneur représente de sérieuses pertes financières en termes d'abonnements aux plateformes de streaming ou de ventes de Blu-Ray, elle fournit aussi un bon indice de la popularité mondiale d'une saga. Une information qui constitue aussi, parfois, une bonne publicité en soi.

Au cours de la décennie écoulée, le suspense n'avait strictement rien d'hitchcockien, Game of Thrones écrasant quasiment systématiquement la concurrence. Mais voilà, la Khaleesi a rendu les armes et désormais, la voie est libre pour la concurrence. Cela dit, avec l'effet Baby Yoda (ou Grogu, si vous préférez), ici aussi, le nom du "vainqueur" ne faisait pas beaucoup de doutes. The Mandalorian, véritable locomotive de la croissance spectaculaire de Disney+ (86,8 millions d'abonnés au bout de 13 mois d'existence seulement), s'est imposé sans souci, malgré des tarifs de souscription très bas.

Le spin-off de Star Wars devance une série super-héroïque irrévérencieuse qui fait énormément parler d'elle depuis son lancement en 2019, The Boys. Enfin, malgré une troisième saison hors du parc et moins fascinante que les précédentes, Westworld complète le podium.

Voici le classement complet:

1) The Mandalorian

2) The Boys

3) Westworld

4) Vikings

5) Star Trek: Picard

6) Rick and Morty

7) The Walking Dead

8) The Outsider

9) Arrow

10) The Flash.