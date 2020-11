La suite, dans le quatorzième opus, ce vendredi, sur Disney+. Et au passage, une partie de son histoire a été révélée. Il a en effet été entraîné par de nombreux maîtres dans le temple jedi de Coruscant. Mais à la fin de la Guerre des Clones, quand l'Empire a pris le pouvoir, il s'est caché, a vécu dans la peur et a oublié une partie de ses pouvoirs.

Le suspense n'a finalement duré que douze épisodes. Lors du treizième volet de The Mandalorian, intitulé The Jedi, le nom de celui qui était jusqu'à présent officiellement appelé The Child et que tout le monde surnommait Baby Yoda a été dévoilé. Il ne commence pas par un Y, comme le prédisaient de nombreux fans, puisqu'il s'appelle Grogu. Ahsoka Tano (incarnée par Rosario Dawson) peut en effet communiquer avec lui par la pensée, donc savoir comment il a été baptisé.