C'est officiel: le tournage de la troisième saison deva débuter le 5 avril à Los Angeles, d'après le listing de production publié par Film & Television Industry Alliance. En fait, il débutera dès que la première saison de The Book of Boba Fett sera entièrement mise en boîte.

D'évidence, Jon Favreau n'a pas voulu perdre de temps, au vu du succès rencontré par la série la plus téléchargée au monde, en grande partie responsable de la croissance rapide du nombre d'abonnés à la plateforme de streaming Disney+.

Aucun élément de l'histoire n'a été dévoilé. On ignore donc si Grogu reviendra (on est prêt à parier que oui...) et quel sera le sort de Luke Skywalker. Dans une interview à IndieWire, Pedro Pascal (alias Mando) n'a levé qu'un minuscule coin du voile: "J'ai été mis au courant de ce qui allait arriver, et du plan en général, mais je ne peux pas en révéler plus. Ils travaillent à l'expansion de ce monde, avec son lot de surprises inattendues et de lignes temporelles à gérer. Si mon personnage doit apparaître dans l'un de ces mondes, il sera utilisé d'une manière que personne ne peut imaginer. Je ne voudrais pas gâcher la surprise en révélant quels personnages que nous connaissons déjà se croiseront ou non au sein de ces mondes."

Comme The Book of Boba Fett est attendu en décembre 2021, cette troisième saison ne devrait être disponible sur Disney + qu'au début de l'année 2022.