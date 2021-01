C'est étonnant comme le grand public peut être porté sur les nouveautés technologiques (les plateformes de streaming ont enregistré une croissance de plus de 30 % en 2020) et sur les contenus qui ont déjà largement fait leur preuves. Un peu comme si, désormais, c'est dans les nouvelles casseroles qu'on faisait les meilleures soupes à l'ancienne.

Alors que Netflix, Disney+, HBO Max se livrent un combat sans merci à grands coups de nouveautés et d'événements, le classement des séries les plus regardées en streaming en 2020 montre une domination très nette des valeurs sûres.

Avec 952 millions d'heures de visionnage dans le monde, The Office, la sitcom créée par Ricky Gervais et Stephen Merchant en 2005 et qui s'est achevée en 2013, s'impose très largement devant la concurrence. Son plus proche poursuivant, Grey's Anatomy, ne compte "que" 657 millions d'heures de vision. Détail cocasse: elle a aussi été créée en 2005, mais elle n'a toujours pas pris fin, détenant désormais le record de la plus longue série médicale de l'histoire de la télévision.

Pour compléter le podium, toujours une saga lancée en 2005: Esprits criminels. Qui devance NCIS (lancée en 2003) puis Schitt’s Creek, qui ferait presque office de nouveauté avec ses six saisons qui ont débuté en 2015.

Qu'en est-il des grandes premières, qui ont pourtant fait énormément parler d'elles ces derniers mois ? Tiger King échoue au pied du top 10, avec 260 millions d'heures de vision. Juste devant The Mandalorian (242 millions d'heures), de loin le feuilleton (comme disaient nos parents) le plus populaire sur Disney+. Mais le spin-off de Star Wars s'est aussi imposé comme le programme le plus téléchargé illégalement en 2020, ce qui explique sans doute en grande partie qu'il ne se trouve pas plus haut dans le classement. Quant à The Queen's Gambit, elle n'arrive pas à se glisser dans le top 20 de l'année.

Les films d'animation cartonnent sur Disney+

Si Netflix domine largement le marché des séries, Disney+ prend sa revanche avec les longs métrages. Avec sept des dix premiers du classements, les divertissements familiaux s'imposent sans souci, dans le sillage de La Reine des neiges 2 (249 millions d'heures de vision, le triomphe de l'année sur la plateforme de streaming aux grandes oreilles rondes, juste devant The Mandalorian), suivi de Vaiana. Ici aussi, la tendance est claire: à part Hamilton, ce ne sont que des films d'animation (En avant, Aladdin, Toy Story 4 et Zootopie) qu'on retrouve dans le top 10. Du côté de Netflix, ce n'est pas très différent: les films familiaux (La vie secrète des animaux 2 en troisième position du classement et The Grinch en cinquième) l'emportent, devant le film d'action Spenser Confidential.

Il n'y a donc pas photo: les anciens ont largement gagné la bataille contre les modernes en 2020.