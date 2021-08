The Prince se moque allégrement des Windsor. Autour de la reine Elizabeth II, il y a le prince Charles présenté à la botte de sa mère, une Kate Middleton plus ambitieuse que jamais et un prince Williams sur une autre planète. Même le petit prince George a droit à sa caricature. L’aîné de Kate et William a le rôle du sale garnement, capricieux et très imbu de sa personne. "Too much", aux yeux de nombreux internautes qui critiquent vertement cette production signée HBO qui n’est pas sans rappeler les Simpson graphiquement.