L’une des meilleures séries de tous les temps, diffusée sur HBO de 1999 à 2007, serait bientôt de retour sur nos écrans !

Quatorze ans après la fin des "Sopranos", les fans de la série n’ont pas caché leur joie en découvrant The Many Saints of Newark, le film qui retrace les années de jeunesse du futur boss mafieux Tony.



Mais ce n'est pas tout. Selon Deadline, David Chase, le créateur du show, ne devrait pas en rester là.



En effet, WarnerMedia aurait entamé des négociations avec lui pour poursuivre ce film avec une série à part entière, se déroulant donc entre le long-métrage et The Sopranos.

À l’origine, David Chase explique que sa collaboration avec Terence Winter, le scénariste de The Many Saints of Newark, devait se poursuivre dans un second film. Mais aux États-Unis, où le prequel est sorti à la fois dans les salles obscures et sur la plateforme HBO Max, WarnerMedia se dit particulièrement satisfait des résultats au box-office.



Ainsi, Ann Sarnoff, présidente et directrice générale de Warner Bros., a indiqué dans un communiqué que les négociations avec David Chase avaient évolué, et que le deuxième film prendrait la tournure d'"une série préquelle pour HBO Max".

Il n'y a plus qu'à...