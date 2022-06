Après plusieurs jours d'activités autour des séries, la 61e édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo s'est clôturé ce mardi soir au Grimaldi Forum. Présidé par Neil McDonough ("Suits", "Desperate Housewives") et composé de Richard Fee, Adriana Karembeu, Joséphine Jobert, Anna Marsh, Darko Peric et Danna Stern, le jury fiction, qui a passé son temps à regarder les différentes productions en compétition, a donné son verdict. Voici le palmarès des Nymphes d'or 2022.

Déjà diffusée sur France 2 et disponible sur Auvio, "The Tourist", la série britannique portée par Jamie Dornan, la star de "50 nuances de Grey" remporte le pactole. Meilleure série, meilleure création et prix du public BetaSeries, elle sort grande gagnante de cette édition. La série de 6 épisodes raconte l'histoire d'un homme qui s'est réveillé un beau jour dans l'arrière-pays australien sans aucun souvenir de son passé et sans aucune idée de son identité. Petit à petit, grâce à des indices, il va tenter de découvrir qui il est vraiment. Mais, son passé lui réserve bien des surprises...

Le film britannique "Martha Liebermann" a, de son côté, raflé le prix du meilleur film mais a également permis à Thekla Carola Wied de recevoir le prix de la meilleure actrice. La fiction revient sur le destin de la veuve bourgeoise du célèbre peintre Max Liebermann et sur les choix qui se sont imposés à elle lors de la Seconde Guerre Mondiale.

Du côté des hommes, c'est Ulrich Thomsen qui est élu "Meilleur acteur" pour Trom, série d'investigation danoise qui a également reçu le prix spécial du jury.