Des tigres, des lions, des ours, mais aussi des flingues, de la drogue, un corps passé au hachoir, une secte polygame et une tentative de meurtre. On trouve de tout dans la nouvelle série documentaire Tiger King (Le Royaume des fauves) disponible sur Netflix. Réalisés par Rebbeca Chaiklin et Eric Goode, les sept épisodes racontent l’histoire de Joe Exotic, le propriétaire d’un zoo dans l’Oklahoma, qui a un penchant pour les félins. Il en possède d’ailleurs plus de 200. Cet amateur de mulet et de chemises pailletées a une ennemie jurée : Carole Baskin, défenseuse de la cause animale à la tête de Big Cat Rescue, une réserve pour félins. Nous voilà plongés dans l’Amérique profonde, au cœur des Rednecks, que l’on penserait trop extravagante pour être vraie, et pourtant…