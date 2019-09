Tinder désire élargir ses activités et se lance ainsi dans la production de contenus de fiction. Une technique de fidélisation qui a la cote au sein de la Silicon Valley.

En effet, Tinder ne se limite plus aux rencontres et convoite désormais le marché des séries. "L’application de rencontre vient de boucler le tournage d’une série apocalyptique, à la manière de la saga The Walking Dead", vient ainsi de révéler l’agence de presse Reuters. Mieux encore, selon Variety, cette série aura "un fonctionnement interactif à la manière de Bandersnatch". Ce fameux épisode phare de la série de Netfix Black Mirror qui demande au spectateur de prendre des décisions pour le personnage principal, influençant la suite de ses aventures. Objectif ? Décider comment, et surtout avec qui, on souhaiterait passer l’apocalypse.

Conçue pour des écrans verticaux, la série aux six épisodes (pour un coût de 5 millions de dollars !) sera donc visionnable sur smartphone, au sein même de Tinder. Le principe est simple : "chaque choix sera fait d’un glissement de pouce - un swipe - pour que les utilisateurs de l’application ne soient pas trop dépaysés. Ces derniers se verront ensuite proposer des profils ayant, selon l’algorithme de Tinder, effectué des choix compatibles avec les leurs."

Après la diffusion de cette série prévue dans le courant du mois d’octobre, Tinder aurait par la suite l’intention de créer sa propre plateforme de contenus vidéo, un peu à la manière d’Amazon Prime.