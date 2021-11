Après une première salve dévoilée le 3 septembre dernier sur la plateforme de streaming (une première partie qui en mettait déjà plein la vue), Netlfix va en effet dévoiler ses 5 ultimes épisodes de la 5e et dernière saison dès le 3 décembre prochain, soit dans deux mois pile.



Et le moins que l'on puisse écrire est que le casse du siècle promet du lourd au vu de la bande-annonce explosive. "Tokyo est morte", commence ainsi Denver. Avant que cette dernière ne balance en voix off. "On voit les visages de ceux qu'on a déçus et cela fait l'effet d'une épée enflammée qui nous traverse la poitrine." Les images parlent ensuite d'elles-mêmes ("tu vas me sortir d'ici, tu me l'as juré" dixit Helsinki), les autorités voulant en finir une bonne fois pour toute avec ce braquage du siècle.