Après "Baraki" à Liège et "Fils de" à Bruxelles, c’est à Charleroi que les équipes de la RTBF poseront leurs valises pour tourner "Trentenaires", la future série Tipik pour jeunes adultes qui sera diffusée en 2023.

Le pitch : on suit le quotidien d’une bande de six amis d’enfance et leurs pièces rapportées, toutes et tous trentenaires et habitant à Charleroi. Leurs amitiés, leurs amours, leurs problèmes de couple, de séparation, de famille recomposée, de parents qui vieillissent, de secrets enfouis qui remontent à la surface… mais aussi des barbecues entre amis, des fêtes et des moments pour décompresser, aimer, vivre les choses ensemble, avec les amis, cette famille qu’on s’est choisie.

"Tout ce qui se passe quand on a trente ans, en fait", détaille Marc Janssen, responsable Fiction à la RTBF. "On avait très envie avec ma super équipe de pouvoir travailler sur Charleroi pour continuer à développer des séries belges (...)