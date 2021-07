Décidément, la période dite estivale n’aura laissé aux Belges que quelques jours de bons temps. En attendant une météo plus en phase avec cette période de l’année, il est toujours possible de trouver un rayon de soleil sur les plateformes. Voilà ce que ces dernières ont concocté à leurs abonnés pour le mois d’août qui s’annonce brûlant. Enfin… à l’écran.

6 août : “Mr Corman” sur Apple TV +

Star de cinéma (Les Sept de Chicago, Lincoln, The Dark Knight Rises), Joseph Gordon-Levitt n’avait plus vraiment eu de rôle récurrent dans une série depuis son rôle de Tommy Solomon dans Troisième planète après le soleil (3rd Rock from the Sun). C’était à la fin des années 1990. Cette année, l’acteur hollywoodien de 40 ans revient sur le petit écran dans Mr Corman, une comédie dramatique de dix épisodes qu’il réalise et interprète. Il y incarne un artiste qui a laissé tomber sa carrière musicale et qui est aujourd’hui un enseignant rempli de questions sur son avenir qu’il pense déjà tout tracé.

13 août : “Disparu à jamais” sur Netflix

Maître du thriller, Harlan Coben a inspiré plusieurs séries, de la britannique Intimidations à l’espagnole El Inocente en passant par la polonaise Dans les Bois. Cette fois-ci, l’un de ses romans, Disparu à jamais, fera l’objet d’une série française pour Netflix. C’est l’histoire de Guillaume, un jeune homme qui va devoir affronter les démons de son passé suite à un énième disparition au sein de ses proches. Dans le rôle principal, on retrouve Finnegan Oldfield, acteur que l’on a pu voir dans Les Cowboys ou encore dans Engrenages.

20 août : “Nine Perfect Strangers” sur Amazon Prime Video

Après Big Little Lies ou encore The Undoing, Nicole Kidman continue son épopée sur le petit écran. La star est à l’affiche de Nine Perfect Strangers, une nouvelle mini-série de huit épisodes, inspirée du roman de Liane Moriarti. Celle-ci relate l’histoire de neuf personnes qui ne se connaissent pas et qui vont devoir partager le même centre de remise en forme pendant dix jours. Chacune d’entre elles s’est fixé un but à atteindre, comme perdre du poids ou encore prendre du repos, mais ce séjour ne va pas se dérouler comme elles l’avaient pensé… Au côté de la rousse sulfureuse, on retrouve d’autres acteurs connus tels que Melissa McCarthy, Luke Evans, Bobby Cannavale ou encore Regina Hall.