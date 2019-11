Quelles sont les séries à ne pas manquer sur la plateforme?

The Boys

Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de justiciers qui se fait appeler The Boys décide de passer à l’action et d’abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous. Il s’agit d’une adaptation irrévérencieuse d’un comics de Garth Ennis et Darick Robertson qui dépeint un univers sanglant et décapant égratignant l’image parfaite des super-héros. Une saison 2 est commandée.

Good Omens

Good Omens : un Ange exigeant et un Démon en liberté ont pris goût à la vie sur Terre. Le duo est obligé de former une alliance pour arrêter Armageddon. Mais ils ont perdu l’Antéchrist, un garçon de 11 ans qui ignorait qu’il était censé provoquer la fin des temps, les forçant à se lancer dans une aventure pour le retrouver et sauver le monde. Une mini-série en 6 épisodes irrésistibles basée sur le duo déjanté Michael Sheen (Masters of sex)/David Tennant (Dr Who). British et drôle.

Jack Ryan

Jack Ryan, c’est une des valeurs sûres dans le registre action. Comme dans les romans de Tom Clancy, la série raconte les péripéties d’un analyste de la CIA. Dans la saison 1 (8 épisodes), on le découvre chargé pour la première fois d’une dangereuse mission sur le terrain. Dans la saison 2, sortie le 1/11 (8 épisodes), le voilà en Amérique du Sud sur le point de révéler au grand jour une vaste conspiration quand le Président du Venezuela lance une contre-attaque. Une saison 3 est déjà sur les rails.