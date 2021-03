On va finir par se demander si les dragons de Game of Thrones n’ont pas un lien de cousinage avec le monstre du Loch Ness. Car à l’instar de Nessie, on en parle beaucoup, à défaut de les voir. Et là, d’un seul coup, alors que deux spin-offs sont annoncés depuis bien longtemps en développement sans que rien de concret ne semble se produire, voilà que trois nouveaux projets seraient mis en chantier. De quoi susciter bien des interrogations, deux ans après la fin de la série culte.

Selon Deadline, en plus de House of the Dragon, axé sur la chute des Targaryen, et de Tales of Dunk and Egg, sur la quête d’œufs de dragon, trois autres chantiers ont été lancés pour élargir l’univers très rentable de GOT.

Le premier, intitulé 9 Voyages et confié au créateur de la mini-série Rome, Bruno Heller, devrait permettre de sillonner les mers du Royaume des sept couronnes, puisqu’il sera centré sur les expéditions de Lord Corlys Velaryon, connu sous le sobriquet de « Serpent des mers ». Comme il devrait être incarné par Steve Toussaint dans House of the Dragon, on peut s’attendre à voir l’acteur reprendre son rôle, tout comme Eve Best celui de son épouse, Rhaenys Targaryen.

Le deuxième projet, 10.000 Ships, plongera dans le passé, mille ans avant GOT. L’héroïne en sera la princesse guerrière Nymeria, la fondatrice du royaume de Dorne. Comme il fut mis de côté dans la série, cela laisse la porte ouverte à toutes les intrigues les plus croustillantes.

Enfin, le troisième spin-off envisagé, dénué de titre pour le moment, devrait se concentrer sur les quartiers pauvres de Port-Réal, la capitale de Westeros.

Il reste maintenant à voir si tout ça finira un jour sur les petits écrans.