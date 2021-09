Qui aurait cru, quand Claude Zidi tournaiten 1991 avec Thierry Lhermitte, Miou-Miou, Eddy Mitchell, Michel Boujenah et Jean Benguigui, que cette histoire d'agent secret qui se cache derrière une vie pépère de cadre moyen donnerait naissance,, trente ans plus tard, à une série américaine ? C'est pourtant ce qui va se produire. Après avoir tourné en 1994 un remake bien plus réussi que la comédie hexagonale, True Lies, avec Arnold Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis dans les rôles principaux, James Cameron va en effet produire son adaptation pour une série télé destinée à CBS.

Le scénario du pilote a été confié à Matt Nix (Turner et Hooch, The Gifted) et sa mise en scène à Anthony Hemingway (réalisateur de nombreux épisodes de Shameless, Major Crimes ou Genius). On ignore si Arnold Schwarzenegger et James Lee Curtis viendront faire une apparition, mais on sait déjà qui se glissera dans le costume de l'espion à la vie bien rangée. Steve Howey, une des stars de Shameless, a en effet été engagé à ce titre, sans savoir qui sera sa partenaire féminine.

Le principe de base sera exactement le même. Simple vendeur de matériel informatique allergique à toute forme de risque, mari aimant et père dévoué à ses deux enfants, Harry mène une existence plan-plan aux yeux de tous. Mais dans l'ombre, il s'agit d'un redoutable agent secret auquel sont confiées les missions les plus ardues. Ce qui va finir par mettre sa famille en danger.

Avec un producteur comme James Cameron, il serait très étonnant que le pilote ne connaisse pas de suite. Mais on ne le saura avec certitude que l'année prochaine.