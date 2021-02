Contrairement à la plupart des autres acteurs culturels, les plateformes de streaming ont le vent en poupe actuellement, volant de record en record au niveau des audiences. Mais cette croissance ultrarapide possède un effet pervers: elle les oblige à fournir toujours plus de programmes, pour un public aux attentes très diversifiée. Et du côté des scénaristes, la panne sèche guette manifestement.

De nombreuses "nouveautés" sont en fait des spin-offs des grandes sagas cinématographiques, des remises à neuf de vieilles séries ou des reboots de films à succès.

La preuve en est encore apportée avec Amazon, qui va transformer un des événements de l'année 2005, Mr. et Mrs. Smith, en feuilleton en 2022. Cette fois, les espions assassins mariés pour le meilleur et surtout pour le pire ne seront plus incarnés par Angelina Jolie et Brad Pitt, mais par Phoebe Waller-Bridge (la star de la série Fleabag sera aussi la créatrice de ce show-ci) et Donald Glover (acteur-chanteur à grand succès), tous deux déjà vus ensemble à l'affiche de Solo: A Star Wars Movie (elle en tant que droïde L3-37, lui dans le rôle de Lando Calrissian).

L'intrigue n'a pas été dévoilée, mais elle devrait voir les heureux mariés qui ignorent tout des activités de l'autre mener de nombreuses missions létales et, forcément, être amenés à se supprimer l'un l'autre, comme au cinéma. Forcément, cela risque de sentir un peu le déjà-vu, mais la formule a déjà largement fait ses preuves et l'envie de retrouver des protagonistes qu'on a aimés l'emporte souvent sur le manque d'effet de surprise.

Dans le même registre, mais pour CBS, True Lies (déjà adapté de La Totale), autre film mêlant action et espionnage, va lui aussi être décliné en série. McG, qui a déjà participé au saucissonnage télévisé de L'arme fatale et qui est en train d'en faire de même avec Turner & Hooch, sera aux commandes et espère le rester pendant cinq ans. Sur base d'un scénario forcément très proche du long métrage: "Choquée de découvrir que son fade et banal consultant informatique de mari est en fait un espion international de haut vol, une femme au foyer insatisfaite de banlieue est propulsée dans une vie de danger et d'aventure lorsqu'elle est recrutée pour travailler à ses côtés pour sauver le monde alors qu'ils tentent de revitaliser leur mariage dénué de passion."

Arnold Schwarzenegger n'est pas impliqué dans le projet, mais avec lui, un caméo n'est jamais à exclure.