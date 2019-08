Celui qu’on considère comme l’un des plus grands rappeurs de tous les temps fascine toujours autant, même 23 ans après sa mort. Les circonstances de son décès et la manière dont s’est construite cette légende inspirent le monde du cinéma depuis des années. Plus d’une quinzaine de documentaires ont été réalisés. Et le soufflé n’est pas près de retomber : une nouvelle série en cinq épisodes va bientôt voir le jour sur la chaîne américaine FX. Outlaw : The Saga of Afeni and Tupac Shakur va se concentrer sur la relation entre l’interprète de "Hit ‘Em Up" et sa mère, Afeni Shakur.

Surnommée "reine noire" par 2Pac, elle appartenait au mouvement activiste afro-américain Black Panther dans les années 60 et 70. Depuis l’assassinat de son fils en 1996 à Las Vegas, elle a toujours préservé sa mémoire et a créé une fondation (Tupac Amaru Shakur Foundation) dans le but d’offrir des formations artistiques aux jeunes. Elle est décédée en 2016. Le rappeur, lui, était impliqué dans la lutte contre les violences policières et dénonçait les inégalités sociales. Il rend hommage à sa mère dans le titre "Dear Mama" de 1995.

Ces deux figures seront donc au cœur de ce nouveau docu-série réalisé par Allen Hughes, à l’origine de Menace II Society, un film dans lequel la légende du rap devait faire partie avant d’être évincée à cause d’une rixe sur le plateau. Il est aussi derrière le docu The Defiant Ones (2017), dédié à Dr. Dre et Jimmy Lovine. Les ayants droit du rappeur ont donné leur accord et des accès à des inédits comme des titres, des écrits et des poèmes de Tupac. De nombreux témoignages de proches de la famille Shakur ont également été recueillis.

Dans un communiqué de presse, la chaîne FX décrit la série : "Outlaw est un portrait intime du duo mère-fils le plus inspirant et le plus dangereux de l’histoire américaine, dont le message unifié de liberté, d’égalité, de persécution et de justice est plus actuel que jamais."