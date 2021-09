On connaît tout, ou presque, des attentats du 11 septembre. De ces images effroyables qui, vingt ans après, restent toujours gravées dans notre mémoire. On a vu et revu ces avions percuter les deux tours du World Trade Center, ces deux mastodontes s'écrouler comme un château de carte, ce Pentagone en feu, ce nuage de débris qui a envahi la ville de Manhattan à New York, ces scènes de panique et ces visages marqués par la terreur.

La série-documentaire de Netflix, durant cinq épisodes très denses, retrace l'histoire des pires attentats de l'histoire des Etats-Unis. Elle se penche surtout sur les conséquences, pas loin d'être désastreuses, de la "guerre sans fin" en Afghanistan et de la "grave erreur" de l'invasion de l'Irak en 2003.

Si "Turning Point" décortique les faits de jour noir, point de départ de vingt ans qui ont redistribué les cartes géopolitiques, il se penche d'abord sur les origines de ces attentats, avec l’invasion soviétique en Afghanistan. Mais surtout sur "l'après 9/11". Et dresse le portrait d'une Amérique obnubilée par l'idée de se venger, de retrouver Oussama Ben Laden et de faire payer ces crimes aux coupables. La guerre contre le terrorisme était née et l'administration Bush n'a pas lésiné sur les moyens pour la remporter, quitte à jouer avec la Constitution américaine.

Le réalisateur Brian Knappenberger donne la parole aux acteurs qui ont vécu ces événements de près, que ce soient des membres de l'administration Bush, des agents du FBI, des victimes du 11 septembre, ou des soldats traumatisés partis combattre sans vraiment savoir pourquoi. "Il n'y avait aucune stratégie", reconnaîtra d'ailleurs un général responsable des opérations en Afghanistan.

"Turning Point" permet de mettre en perspective vingt ans plus tard les énormes ratés américains qui n'ont, semble-t-il, fait qu'aggraver la situation, dans un Afghanistan gangrené par la corruption. Au point qu'une partie du peuple afghan a presque été poussé dans les bras des talibans. Avec les conséquences que l'on sait désormais...