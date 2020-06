Hartley Sawyer avait écrit des messages racistes et sexistes voici plusieurs années.

À l’interminable liste des "haters" qui sévissent sur les réseaux sociaux en oubliant que tout ce qu’ils écrivent pourrait, un jour ou l’autre, leur revenir comme un boomerang en pleine figure, il faut désormais ajouter le nom de Hartley Sawyer. Connu avant tout pour son rôle d’Elongated Man tenu depuis quatre ans dans la série The Flash, il vient de se faire écarter de la future septième saison de la saga. En raison de tweets postés voici plusieurs années.

"Concernant les messages de M. Sawyer sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons tolérer des remarques méprisantes relatives aux races, ethnies, origines nationales, genres ou orientations sexuelles , ont fait savoir les producteurs par communiqué. De tels propos sont totalement opposés à nos valeurs."

"Ses tweets m’ont brisé le cœur et me rendent fou de rage, a ajouté le showrunner Eric Wallace. Ils sont révélateurs d’un problème bien plus large dans notre pays."

En 2012 et 2014, dans ses messages, Hartley Sawyer regrettait de ne pas pouvoir tenir des propos plus ouvertement racistes par peur des plaintes, se vantait de faits de voyeurisme dans les coulisses des tournages et de harcèlement sexuel. Il vient de s’excuser publiquement ("J’ai honte de ces horribles tentatives pour attirer l’attention à l’époque"), mais cela n’y a strictement rien changé. À 35 ans, ceci pourrait bien marquer le point final de sa carrière. Qui, désormais, engagerait un acteur avec une telle réputation ?

Un exemple qui, espérons-le, fera un peu réfléchir tous ceux qui passent leur temps à insulter les autres sur les réseaux sociaux. Tout ce qui y a été publié un jour peut se retrouver.