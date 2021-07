Interprète de Ryan Shaver dans 13 Reasons Why sur Netflix, Tommy Dorfman a annoncé son coming-out transgenre dans le magazine Time, jeudi dernier. “Je voudrais me présenter de nouveau. Je suis Tommy Dorfman, mes pronoms sont elle/sa, je suis une femme trans. Je suis enfin moi […] Le coming out est toujours considéré comme une grande révélation, mais je n’ai jamais cessé d’être une femme”, déclare l’artiste qui s’affiche depuis un an en tant que femme sur les réseaux sociaux. Contrairement à Ellen Page (Juno, Umbrella Academy) qui se fait appeler Elliot depuis son coming-out, Tommy Dorfman a, quant à elle, décidé de conserver son prénom d’origine.

Présente dans 18 épisodes de 13 Reasons Why, Tommy Dorfman est également apparue dans Jane the Virgin, American Princess ou encore Love, Victor.