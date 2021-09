La sérieest en deuil. L'acteur Willie Garson, interprète de Stanford Blatch, le meilleur ami gay de Carrie Bradshaw, est décédé à l'âge de 57 ans. Présent depuis la première saison, le comédien venait de reprendre son rôle dans le reboot tant attendu de la série intitulé

Dans un communiqué, le producteur exécutif de la série, Michael Patrick King, a expliqué que le comédien était très malade. "La famille Sex and the City a perdu l'un des siens. Notre incroyable Willie Garson", a-t-il commencé avant d'ajouter: "Son esprit et son dévouement à son métier étaient présents tous les jours sur le tournage de "And Just Like That". Il était là – nous donnant tout – même lorsqu'il était malade. Sa multitude de talents en tant qu'acteur et personne manquera à tout le monde. En ce moment triste et sombre, nous sommes réconfortés par notre souvenir de sa joie et de sa lumière."

Principalement connu pour son rôle dans Sex and the City, Willie Garson a fait des apparitions dans de nombreux films et séries. Pendant cinq ans, il a également joué le rôle de Mozzie dans FBI: Un duo très spécial.

Depuis l'annonce du décès de l'acteur, les messages de soutien se succèdent sur les réseaux sociaux tant son personnage dans la série était apprécié du public. Ses anciens camarades de Sex and the city lui ont aussi rendu hommage. "Tellement triste d'apprendre la disparition de Willie Garson. On l'aime tous et on adorait travailler avec lui. Il était drôle à l'écran comme dans la vraie vie", écrit Cynthia Nixon, interprète de Miranda Hobbes, sur Instagram. "C'était un grand professionnel - toujours. Mes pensées vont à son fils Nathen Garson. Nathen, j'espère que tu sais à quel point il t'aimait et à quel point il était fier d'être ton père."

De son côté, Mario Cantone, qui jouait son compagnon dans Sex and the City, déclare qu'il n'aurait pas pu avoir "un meilleure partenaire à la télévision". "Je suis dévasté et submergé par la tristesse", continue-t-il.