HBO n'est manifestement pas près d’abandonner ses dragons aux œufs d'or, qui lui ont permis de camper en tête des audiences pendant huit ans. Un premier spin-off de Game of Thrones, Fire & Blood, baptisé dans un premier temps House of The Dragon, se déroulera 300 ans avant le début de Game of Thrones, histoire d'expliquer en dix épisodes comment vivaient les habitants des sept royaumes lors que les Targaryen les dominaient avec leurs dragons.

Mais il faut croire que cela ne suffit pas, puisque HBO s'attaquerait, selon Variety, à développer un nouveau spin-off, tiré de Tales of Dunk and Egg. Soit les aventures de Ser Duncan le Grand (Dunk) et de son écuyer, le jeune Aegon V Targaryen (Egg), 90 ans avant que la Khaleesi ne revendique le Trône de Fer. J.R.R. Martin les avait déjà compilées dans trois romans courts, Le Chevalier errant, L'Épée lige et L'Œuf de dragon, tous trois regroupés dans un seul livre,L'Œuf de dragon. Grand amateur de tournois, Duncan le Grand participera notamment à une compétition très relevée dont le prix n'est autre qu'un très précieux œuf de dragon.

Pour l'instant, ce projet est juste en développement. Donc, rien ne certifie qu'il finira sur les petits écrans. mais si le premier spin-off réalise des audiences aussi impressionnantes que celles de la série, on serait étonné que HBO ne décide pas de continuer à surfer sur une saga qui lui a si bien réussi jusqu'à présent.