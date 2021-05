Toutefois, toujours selon Sudinfo, les deux femmes semblent peu enclines à revenir sur cet épisode. Sabine Dardenne aurait déjà purement et simplement refusé la requête, et Laetitia Delhez tiendrait à rester à l'écart de la scène médiatique.

Plus de 25 ans après les faits, l'affaire Dutroux continue de faire parler d'elle. Les atrocités commises à l'époque avaient ému la Belgique entière, mais avaient également eu un retentissement mondial. Si bien qu'à l'instar d'autres faits divers extrêmement médiatisés, comme l'histoire du Petit Gregory, l'affaire Dutroux séduirait également certains réalisateurs et pourrait prochainement faire l'objet d'un docu-série sur Amazon Prime.Sabine Dardenne et Laetitia Delhez, deux rescapées du violeur en série Marc Dutroux en 1996, auraient récemment été contactées par un journaliste flamand, qui collabore à la réalisation de ce documentaire. Des sommes alléchantes auraient été proposées aux deux victimes en échange de leur témoignage.