Gérard Depardieu, Kad Merad, Zabou Breitman, Aure Atika. Avec un casting pareil, Un homme d’honneur (diffusé ce jeudi sur La Une et le 22 mars sur TF1) ne pouvait qu’attirer notre attention. Adaptée de la série israélienne Kvodo (dont une version américaine intitulée Your honor a également vu le jour), cette dernière plonge les téléspectateurs dans la descente aux enfers de Richard Altman, un juge réputé et très respecté dans le milieu...