Voilà une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de séries girly. Arrêtée en 2012 au terme de six saisons intenses, Gossip Girl (diffusée sur la RTBF et disponible sur Netflix) devrait faire son retour sur le petit écran. C’est ce que rapporte The Hollywood Reporter. Selon le média américain, Joshua Safran, le producteur de la série, serait en train d’écrire un reboot qui devrait débarquer sur HBO Max, la nouvelle plateforme de streaming de Warner, au printemps prochain. Un projet auquel les deux créateurs de G ossip Girl, Josh Schwartz et Stephanie Savage, participeront également.

Présentée comme une "extension" plutôt qu’un reboot, cette suite connaîtra dix épisodes et mettra en avant les aventures de la nouvelle génération de la jeunesse dorée de Manhattan. Attendez-vous donc à découvrir les relèves des biens connues Blair Waldorf et Serena Van Der Woodsen, héroïnes de la version originale.

Aucune information n’a toutefois encore été dévoilée en ce qui concerne le casting de Gossip Girl 2.0. Les acteurs phares de la série d’origine, Blake Lively (enceinte de son troisième enfant), Leighton Meester ou encore Penn Badgley (qui est attendu pour une deuxième saison de You sur Netflix) y feront-ils une apparition ? Affaire à suivre…