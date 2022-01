Il n’y a pas que La trêve, Ennemi public, Unité 42 ou Baraki dans la vie. Même si nous, francophones de Belgique, sommes biberonnés aux séries françaises et désormais belges version sud du pays, dans le Nord, on sait aussi en faire. Et de très bonnes. La preuve avec le succès d’Undercover dont la diffusion de la première saison, début 2019, sur la chaîne Één, avait non seulement séduit les téléspectateurs flamands mais aussi ceux de la RTBF dans la foulée. Et également ceux de Canal + en France et de la chaîne allemande ZDFneo. De quoi intéressé de Netflix, qui, quelques semaines plus tard seulement, a proposé la série à l’international. Elle s’est hissée parmi les programmes étrangers les plus populaires au Royaume-Uni, en Amérique latine et même aux États-Unis. Un succès que laissait déjà présager la nomination de d’Undercover lors du festival Canneséries en 2018.