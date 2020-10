Pour la première fois depuis son démarrage, Un si grand soleil va accueillir un invité d’envergure. Il s’agit de Jean-François Stévenin, figure incontournable du cinéma français (L’Argent de poche, Le Pacte des loups) et père de Sagamore Stévenin. L’acteur de 76 ans y incarne, dès ce lundi, le père d’Alice.

De son côté, Plus belle la vie verra revenir, dans les prochaines semaines, l’un de ses personnages historiques, à savoir François Marci, le fils de Roland et l’ex-époux de Blanche. Parti vivre aux États-Unis depuis plusieurs années, celui-ci fait son grand retour au Mistral pour demander de l’aide à son demi-frère Thomas. Son interprète, Thierry Ragueneau, avait quitté la série en 2006 et fait un retour surprise en 2012 le temps d’un épisode.