Les fans deont depuis longtemps coché dans leur agenda la date du 21 août. Ce jour-là, HBO diffusera (enfin !) le premier des dix épisodes du prequel de leur saga favorite, intitulé. L'histoire se déroulera 300 ans plus tôt et sera axée sur la dynastie des Targaryen, qui compte sur ses cracheurs de feu pour diriger Westeros d'une main de fer. Les rôles principaux seront tenuspar Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy, Fabien Frankel. Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best et Sonoya Mizuno.

En attendant de découvrir tout cela, la plateforme de streaming vient de proposer une bande-annonce du programme. Qui donne méchamment envie de voir la suite.

© HBO Max

Comme HBO n'est pas disponible en Belgique, que les fans se rassurent: Be TV prendra le relais.