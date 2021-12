Au cinéma, comme dans les séries, il n'est pas rare qu'on fasse appel à un acteur valide pour jouer le rôle d'un personnage handicapé. Cette fois, Netflix a fait les choses différemment. Comme l'explique The Gardian, la production a fait appel à une étudiante aveugle pour jouer le rôle d'un personnage qui souffre également de cécité.

Aria Mia Lobreti, doctorante en réthorique à la Penn State University (Pennsylvanie), va donc interpréter l'un des rôles principaux issu du best-seller All the Light We Cannot See (ndlr : toute la lumière que nous ne pouvons voir). Dès sa sortie aux Etats-Unis, le roman historique d'Anthony Doerr avait fait un véritable carton ; raison pour laquelle Netflix souhaite aujourd'hui l'adapter. L'étudiante aura donc la lourde tâche de donner vie à Marie-Laure, une adolescente aveugle qui évolue dans une France occupée par les Nazis. Un travail d'autant plus difficile que c'est son premier rôle... et qu'elle n'a aucune formation.

Mais cela ne fait pas peur à la production. "Ses auditions ont été absolument remarquables", a raconté au Guardian Steven Knight, la personne chargée d'adapter les livres pour Netflix. "Nous avons été très chanceux."

"Je n'aurais jamais cru qu'une telle chose puisse m'arriver", s'est réjouie l'étudiante, qui fait campagne pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Le choix de Netflix a en tout cas réjoui des associations de défense des personnes handicapées. Lauren Appelbaum, qui travaille pour RespectAbility, une organisation chargée de changer la façon dont la société perçoit les personnes handicapées, s'est montrée très enthousiaste. "Netflix va vraiment changer les choses. Ce n'est pas parce que vous êtes aveugle que vous ne pouvez pas être une actrice dans un rôle majeur. (...) Il est presque impossible de vraiment représenter une personne handicapée sans avoir ce handicap. Ici, il n'y aura aucun risque que l'acteur fasse une erreur dans son jeu qui laisse voir qu'il n'a pas ce handicap, ce que j'ai déjà vu à de nombreuses reprises."

L'adaptation sera réalisée par Shawn Levy, dont les productions précédentes incluent Stranger Things et la franchise La Nuit au Musée.