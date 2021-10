S'il fallait une preuve supplémentaire de l'importance croissante des plateformes de streaming, elle vient d'en être fournie avec l'annonce de la nouvelle série,. A l'affiche de cette nouvelle série en dix épisodes d'une demi-heure destinée à Disney+, on retrouve un des acteurs les plus "bankables" du cinéma francophone, François Damiens. Il y aura pour partenaires Vincent Dedienne, Fanny Sydney, Anne Benoît, Anne Azoulay, Laurent Capelluto, Peter Van Den Begin ou Alexandre Trocki. Impressionnant.

Il s'agit en fait de l'adaptation d'une série britannique créée par James Corden et Mathew Baynton, The Wrong Mans. Selon le synopsis officiel, "Mauvaise pioche suit les aventures rocambolesques de Vincent (Vincent Dedienne) et Alban (François Damiens). La trentaine entamée, Vincent travaille pour le département de la Meurthe-et-Moselle et vient de se faire larguer par sa petite amie Louise, qui se trouve être aussi sa patronne. Alban, 45 ans, vit toujours chez sa mère et travaille dans les mêmes locaux que Vincent. Après avoir répondu à un téléphone portable égaré sur le site d’un accident de voiture, Vincent se retrouve avec Alban empêtrés dans un dangereux complot criminel qui bouleverse leur vie."

"Nous avions adoré la série originale et cette adaptation très enlevée, mêle des moments vraiment très drôles, de nombreuses scènes d’actions et des belles émotions, a ajouté Pauline Dauvin, vice-présidente du pôle, Programmation de The Walt Disney Company France. La seule idée de voir réunis à l’image François Damiens et Vincent Dedienne nous réjouit. Cette série s’annonce comme une magnifique comédie d’action et vient compléter notre line-up de productions françaises et européennes."

Le programme promet des aventures déjantées pour deux amis embarqués dans une série d'actes délictueux pour avoir eu le tort d'utiliser un téléphone trouvé sur le lieu d'un accident.

Le tournage vient tout juste de débuter en Belgique, pour une diffusion sur Disney+ en 2022.