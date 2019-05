Netflix a annoncé mardi qu'une série sur le président américain était en préparation. Détaillant l'accession de Donald Trump à la tête du pays, le feuilleton sera basé sur le roman critique de Michael Lewis, 'The Fifth Risk". Selon la compagnie américaine, la réalisation de la série sera confiée à Barack et Michelle Obama. Le prédécesseur de Trump avait passé un accord d'exclusivité avec Netflix en mai 2018. "The Fifth Risk: Undoing Democracy" ne sera pas la seule production des Obama qui ont plusieurs projets en cours comme l'indique la société de streaming américaine.

La série dont la date de sortie n'a pas encore été révélée "visera à présenter l'importance du travail de l'ombre effectué par des héros du quotidien qui guident notre administration et protègent notre nation". Elle se déclinera sous la fome de plusieurs épisodes non-fictionnels.

Ce n'est pas la première fois qu'un roman de Michael Lewis est adapté sur petit ou grand écran. "The Big Short: Le casse du siècle" et "Le stratège" ont notamment fait l'objet d'une adaptation qui a rencontré, dans les deux cas, un franc succès.