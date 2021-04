Pour beaucoup de personnes,reste la série médicale de référence, la précurseure en la matière, celle qui a inspiré leset tout le reste. Si ses petites soeurs font les beaux jours des chaînes de télévision d'aujourd'hui, la série qui a révélé George Clooney garde toujours sa place au sommet du genre, indémodable, irremplaçable.

Une nouvelle va ravir les fans inconditionnels de la série. Le 22 avril prochain, dans le cadre de l'émission Stars in the house, présentée par Seth Rudetsky et James Wesley sur Youtube, le casting (presque complet) d'Urgences se réunira pour une visioconférence exceptionnelle. Parmi les acteurs présents, on retrouve George Clooney (Doug Ross), Julianna Margulies (Carol Hathaway), Anthony Edwards (Mark Greene), Noah Wyle (John Carter) et de nombreux autres visages marquants de la série. Seuls Eriq La Salle (Peter Benton) et Sherry Stringfield (Susan Lewis) seront absents au rendez-vous.

Ces retrouvailles n'annoncent toutefois pas un retour de la série sur le petit écran. Elles sont organisées pour mettre en lumière Waterkeeper Alliance, une association de défense de l'environnement à but non lucratif dont la présidente n'est autre que Gloria Reuben, ancienne interprète de Jeanie Boulet dans Urgences. La comédienne figurera sans surprise dans l'ensemble des personnalités présentes pour une visioconférence qui restera certainement dans les annales.