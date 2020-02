Un pilote a été commandé, sur base d’une idée vraiment originale.

Perdue au milieu de millier de scénaristes hollywoodiens pas toujours faciles à distinguer des photocopieuses, Sarah Watson mériterait assurément d’être mieux connue. La créatrice des séries Pure Genius et The Bold Type vient d’avoir une idée réellement brillante pour remettre au goût du jour un film culte des années 1980, The Goonies.

Au contraire de ses collègues, très portés sur le remake ou le reboot, elle mise sur un projet original. Avec succès puisque la société de Steven Spielberg, Amblin, associée au studio Warner Bros., vient de donner son feu vert au tournage du pilote d’une éventuelle future série.

Voici en quoi consistera l’intrigue, selon le communiqué officiel : "Après avoir échoué à faire carrière à New York, et emportant avec elle son lourd secret, Stella Cooper retourne dans sa ville natale, sinistrée après la fermeture de l’usine automobile, pour y remplacer un enseignant. Elle y trouve l’inspiration, l’espoir et finalement le salut en acceptant d’aider trois étudiants dans leurs rêves cinématographiques de tourner un ambitieux et impossible remake plan par plan de leur film favori, Les Goonies. À travers l’avancement de cette série potentielle, leur passion va inspirer une ville en manque d’espoir dans cette lettre d’amour au pouvoir du cinéma, à l’art de raconter des histoires et aux rêves."

Richard Donner, le réalisateur du film de 2005 basé sur une histoire de Steven Spielberg et un scénario de Chris Columbus, ne tournera pas le premier volet mais agira en tant que producteur. De quoi faire déjà rêver plus d’un nostalgique des chasses au trésor et, s’il en est, de Willy le Borgne. Mais ils devront s’armer de patience, aucune date de tournage n’a été communiquée.