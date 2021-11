En 2018, Victoria Abril en surprenait plus d’un en quittant Clem, série télévisée où elle détenait le rôle de Caroline Boissier depuis pas moins de huit saisons. Une décision qui ne serait pas la sienne déclarait-elle dans une interview accordée à Télé 7 Jours : “Que les choses soient claires, je n’ai pas décidé de quitter la série”, affirmait-elle avant d’ajouter : “La production souhaitait la reformater et les scénaristes n’avaient plus trop d’inspiration pour Caro.”

La comédienne n’a pas quitté le petit écran pour autant. Les téléspectateurs ont pu la retrouver dans la septième saison de Caïn ou encore dans un numéro de Joséphine, ange gardien. L’aventure de la télévision et de la belle et pétillante espagnole était donc loin d’être terminée…

Avide de nouvelles expériences, Victoria Abril a même accepté de quitter le soleil de Malaga, où elle réside, pour rejoindre celui de Sète, en France, afin de rejoindre le casting de Demain nous appartient. Une première dans un feuilleton quotidien pour l’actrice de 62 ans qui y incarne Rebecca Flores, une chanteuse haute en couleur qui a quitté ses enfants, il y a trente ans, pour partir en Amérique du Sud et en revient, évidemment, remplie de secrets. “Rebecca est une “diva cantante” et une mauvaise mère : elle a tout pour plaire ! Cette femme a abandonné précipitamment sa fille, Raphaëlle, il y a trente ans, pour partir en Amérique du Sud. Plus tard, viendra le temps des explications. On n’est pas une mauvaise mère par choix ou par plaisir. Il y a toujours une raison et Rebecca cache certainement un lourd secret familial”, explique-t-elle à TF1. “Avec elle, on rit et on pleure en même temps car c’est un personnage émouvant. Je l’adore ! La tragicomedia, c’est tout ce que j’aime ! Lorsque j’ai lu les cinq premiers épisodes, j’ai dit à la production : attention, j’arrive d’Espagne car ce rôle m’intéresse.” Cerise sur le gâteau, son personnage pousse la chansonnette. Un exercice auquel l’Espagnole, qui a déjà sorti plusieurs disques, se prête avec beaucoup d’enthousiasme. “Ça permet de joindre l’utile à l’agréable”, dit-elle.

Un régime alimentaire bien étudié

Pour se préparer au mieux au rythme d’une quotidienne, Victoria Abril a demandé à recevoir le scénario bien en amont et suit un régime draconien fait d’Omega 3, de vitamines B et surtout, de “beaucoup de petits poissons et de sardines.” “Je n’ai jamais tourné de feuilleton quotidien de ma vie et je tiens à être au top pour vivre à fond cette nouvelle expérience, à un rythme différent de ce que je connais”, ajoute-t-elle déterminée et visiblement très enthousiaste à l’idée de démarrer cette nouvelle aventure.