Avec la polémique lancée par HBO Max (sortie simultanée des blockbusters Warner Bros. en salle et sur la plateforme) et l’offensive tous azimuts de Disney + (35 nouvelles séries Star Wars, Marvel et Pixar dans les trois prochaines années), on en oublierait presque que Netflix reste, et très largement, le leader du marché dans ce domaine de plus en plus concurrentiel. Mais peut-être plus pour très longtemps, si l’on en croit une étude prédictive d’eMarketer, qui prévoit que Disney + devrait égaler son concurrent en 2022 déjà.

En attendant, du haut de ses 195,15 millions d’abonnés, Netflix continue d’avoir la cote un peu partout dans le monde. Y compris, naturellement, chez nous. Où la “consommation” de fiction a connu une progression fulgurante. Ainsi, de source officielle, on apprend que dans notre petit pays, “les séries non fictives ont été visionnées deux fois plus que l’année dernière, avec Tiger King et The Last Dance” parmi les grands gagnants. De manière générale, les abonnés apprécient la téléréalité, et tout spécialement Too Hot to Handle, Floor is Lava et Love is Blind.

Et les séries ? Le top 3 de 2020 est occupé, dans l’ordre, par Vikings, Sex Education et. Snowpiercer. Ils devancent la deuxième saison de Kingdom et les premières de Rugal et Crash Landing on You.

Petit cocorico : Into the Night, la première production belge diffusée sur la plateforme de streaming, s’impose comme la série de science-fiction la plus regardée en Turquie et la deuxième la plus suivie en Allemagne. On comprend pourquoi une suite a d’ores et déjà été commandée.

Troisième genre plébiscité chez nous, les dessins animés. Avec une préférence pour Pokémon : Mewtwo Strikes Back Evolution et The Seven Deadly Sins : Imperial Wrath of the Gods.

Combien de personnes cela concerne-t-il sur notre territoire ? Netflix ne communique pas à ce sujet. Il n’existe donc pas de données officielles. Selon Statista, cependant, le nombre d’abonnés chez nous aurait été évalué à 1 013 194 en décembre 2019. Si l’on applique la croissance mondiale (de 167,1 millions de souscripteurs en décembre 2019 à 195,15 aujourd’hui, soit une hausse de 16,7 %), environ 1, 18 million de Belges devraient regarder les programmes du géant californien dont le siège social est situé à Los Gatos. Il ne s’agit que d’une approximation officieuse, mais elle en dit long sur l’impact de Netflix en Belgique.

Succès internationaux

Et au niveau international, quelles séries ont le plus séduit ? Sur base des données disponibles, voici le top 10 de l’année :

1 La Casa de Papel (65 millions de vues) ;

2 Tiger King : Murder, Mayhem and Madness (64 millions) ;

3 Too Hot To Handle (51 millions) ;

4 Ratched (48 millions) ;

5 The Umbrella Academy – S2 (43 millions)

6 Never Have I Ever (40 millions) ;

7 Space Force (40 millions) ;

8 Lucifer S5 (38 millions) ;

9 Floor is Lava (37 millions) ;

10 Love is Blind (30 millions).

Vous savez donc ce qu’il vous reste à rattraper, si vous êtes abonnés.