Àpeine quatre jours se sont écoulés depuis le début de cette année 2022 que TF1 sort déjà l’une de ses plus grosses cartouches : The Undoing. Ce mercredi soir, les deux premiers épisodes du thriller américain créé par David E. Kelley seront diffusés sur la première chaîne. Un moment à ne surtout pas rater. On vous explique pourquoi.

Un casting exceptionnel

Le couple autour duquel l’histoire se déroule est campé par un duo d’acteurs extraordinaires qui ont fait et font toujours les beaux jours du septième art : Nicole Kidman et Hugh Grant. Si l’Australienne a, ces dernières années, enchaîné les séries à succès (Big Little Lies, Top of the Lake ou encore Nine Perfect Strangers), le Britannique, star de Coup de foudre à Notting Hill, Love Actually ou encore Bridget Jones, n’a que très peu performé sur le petit écran. Ensemble, ils forment donc l’un des tandems les plus attendus du domaine de la fiction.

Dans The Undoing, ils incarnent Grace et Jonathan Fraser, un couple de quadragénaires beaux, magnétiques et intrigants, faisant partie de la haute société new-yorkaise. Elle est psychiatre sur le point de publier son premier livre. Lui, oncologue à la grande renommée. Parents d’Henry, un ado brillant qui étudie à la prestigieuse école privée de Reardon, les Fraser jouissent de l’immense fortune du père de Grace, l’ex-magnat des finances Frankin Reinhardt, incarné par Donald Shuterland.

Un suspens croissant

Leur vie bascule toutefois à la suite de l’assassinat d’Elena Alves, la mère d’un camarade de collège d’Henry, de la disparition de Jonathan Fraser et des terribles révélations que Grace va apprendre au sujet de ce dernier. Au fur et à mesure des cinq épisodes que compte cette saison, le suspens augmente. Le couple qui semblait tellement parfait fait, petit à petit, tomber son apparence trompeuse pour se mettre à nu.

De superbes images

Tout cela dans des décors new-yorkais automnaux, d’un Central Park rempli de feuilles mortes aux rues embouteillées de Manhattan. Un environnement qui ajoute de l’intensité au thriller épatant.