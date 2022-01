Il s’agit assurément d’une des séries les plus attendues cette année. Amazon Prime Video a dévoilé le titre exact et une première bande-annonce pour sa saga consacrée à l'univers du Seigneur des anneaux. Le tout laisse augurer d’une “histoire épique”, ce qu'indique aussi le communiqué de la plateforme. À ppartir du mois de septembre, vous aurez rende-vous avec: Le seigneur des anneaux : les anneaux du pouvoir.

Plusieurs saisons sont déjà annoncées pour cette série. L’histoire se déroulera plusieurs milliers d’années avant celles racontées par J.R.R. Tolkien dans Le Hobbit et Le seigneur des anneaux. Elle racontera les événements majeurs qui se sont déroulés pendant le Second Âge de la Terre du Milieu. Il y sera question de la forge aux anneaux, de l’ascension de Sauron, seigneur des Ténèbres, de Númenor et de la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes, ont expliqué les showrunners J.D. Payne et Matrick McKay. Parce qu’ajoutent-ils, il n’y a pas qu’un anneau unique comme c’est le cas dans les œuvres de Tolkien. Avant, il y en avait plusieurs. Et même beaucoup. La bande-annonce montre leur fabrication dans une fonderie et énumère qui en possède combien.

Ils promettent de transporter “les spectateurs dans une ère où de grands pouvoirs ont été forgés, où des royaumes ont connu la gloire avant de tomber en ruines, où des héros improbables ont été testés, où l’espoir n’a souvent tenu qu’à un fil et où l’un des plus grands antagonistes jamais issus de la plume de Tolkien a menacé de recouvrir le monde de ténèbres. Débutant en temps de paix relative, la série suit de nombreux personnages, certains familiers, d’autres nouveaux, alors qu’ils se confrontent à la réémergence du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Montagnes de Brume aux forêts majestueuses de la capitale Elfique de Lindon, à l’île royaume à la beauté époustouflante de Númenor et jusqu’aux confins les plus éloignés du monde, ces royaumes et personnages bâtiront des légendes qui continueront d’exister bien longtemps après leur mort.”

Voilà qui promet du grand spectacle, même si la comparaison avec les films de Peter Jackson sera incontournable. Il faudra cependant se montrer patient car la diffusion n’est prévue que pour le début du mois de septembre 2022. En attendant, d’autres bandes-annonces, levant probablement davantage le voile sur le contenu de la série, feront leur apparition et permettront de mieux juger ce que le public sera en droit d'attendre.