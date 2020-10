Voici le nouveau look que donnera Netflix à Godzilla Séries Patrick Laurent Voici le nouveau look de Godzilla © D.R.

Considéré comme "le roi des monstres" depuis son apparition en 1954, Godzilla va s’offrir un nouveau look sur Netflix en 2021. La plateforme a en effet commandé une nouvelle série animée, Godzilla : Singular Point, au créateur Atsushi Takahashi, lequel va proposer un mélange de dessins à la main et d’effets spéciaux. Avec son équipe, dont l’ex-animateur du studio Ghibli Eiji Yamamori et le créateur Kazue Kato, il va réinventer l’aspect de Godzilla et lui offrir des aventures totalement dénuées de lien avec les films. 2021 devrait être une bonne année pour le mutant, puisqu’il affrontera aussi King Kong sur grand écran dans Godzilla vs Kong. Enfin, si le Covid le permet…